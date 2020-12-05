美送餐初創企業DoorDash擬提高集資目標至逾240億

美股牛氣沖天利好新股市場氣氛！外媒報道，美國送餐初創企業DoorDash宣布提高招股價上限，由原先介乎每股75至85美元，調高至90至95美元，集資金額亦由原本最多28億美元，提升至31億美元(約241.8億港元)，而掛牌後市值最多將超過350億美元。

即使以原先28億美元集資目標計，DoorDash已將是美國今年最大規模的首次公開招股(IPO)之一。該公司受惠疫情下送餐需求大增，首9個月收入勁升逾兩倍，期內虧損亦縮窄。

據外電統計顯示，迄今為止，美國新股今年集資額已逾3,200億美元，拋離去年同期約1,950億美元。至於現時其他籌備上市的科企包括短租住宿平台Airbnb、遊戲開發商Roblox、金融初創企業Affirm，以及網上折扣零售平台Wish的母公司ContextLogic。

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