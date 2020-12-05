蔚藍東岸開售：單日賣65單位　項目累套現27億

該公司營銷及市務總監方俊認為，第3號價單個別單位，因為樓層較高及景觀較優質，銷售策略已經調整成「重價不重量」，買家須更多時間去體會單位價值。由於項目樓花期較長，並不急於再推單位清貨，會視乎各類型單位的受歡迎程度去考慮，亦不排除將最頂級的單位留待現樓時才推出市場發售。

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