【糧食危機】拉尼娜現象勢顛覆全球農產品市場

今年新冠肺炎疫情肆虐，導致商品價格走勢極為波動。踏入年尾，拉尼娜現象再現，恐進一步顛覆全球農產品市場，迄今已推高一些農作物的價格如玉米，自8月10日以來累升最多1/3，同時減少了菠蘿及杧果的收成。

拉尼娜現象大約每隔數年出現一次，由於太平洋水溫較正常低，導致全球部分地區出現乾旱天氣，部分則有大量降雨。今年來說，巴西、阿根廷及部分美國地區呈乾旱，另邊廂，澳洲及部分東南亞地區則錄得過多雨水。據預測機構估計，拉尼娜現象可能會延續至北半球的春天。

摩根大通分析員上月指出，今年拉尼娜現象的演變速度較快和強勁，警告明年農產品市場在供應方面出現重大變數。

事實上，過去拉尼娜現象曾造成農產品市場重大波動，令很多食品價格上升。以2010年7月至2011年5月期間的拉尼娜現象為例，聯合國的糧食價格指數在2011年衝上新高，而該指數在上月創出近6年高位。

據商品市場情報機構Tridge指出，中美洲哥斯達黎加的暴雨已影響當地菠蘿產量，但由於很多美國餐廳因疫情關閉令需求減少，菠蘿價格不升反跌。

Tridge分析員亦指，秘魯出現較正常乾旱的天氣，使杧果收成降低，該國佔美國杧果供應12%，勢推高明年價格。與此同時，秘魯佔美國牛油果入口約8%，當地較冷的氣溫令害蟲影響受控，有助產量提升。

澳洲聯邦銀行農業策略董事Tobin Gorey表示，農產品種類繁多，不同的情況的影響有異，令預測變得複雜。他稱，拉尼娜現象對一些農民來說有利，但部分則造成影響。

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