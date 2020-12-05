波音擬售股集資減債　787減產至每月5架

儘管737 Max有望不久將來復飛，但新冠肺炎對航空業的衝擊勢仍持續一段日子，美國飛機製造商波音公司表示擬發售股份集資，或尋求其他方式以紓緩其龐大債務負擔。

為應對疫情的潛在影響，波音今年初額外借入300億美元，以增強流動性，令總債務增加至610億美元。波音財務總監Greg Smith周五(4日)在一個會議上表示，公司會繼續投資業務，但同時要降低債務，不會放過任何有效地運用資本包括股本的機會。

他又透露，787夢幻客機到2021年中時，每月產量將降至5架，較原本計劃少1架，而波音上月沒有向客戶交付這款寬體客機，本月交付速度亦放慢，主要是要仔細檢測每架飛機的製造質量。

受集資消息拖累，波音周五股價逆市挫1.89%至232.71美元，但股價10月底至周四(3日)為止，仍累漲64%。

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