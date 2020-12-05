【打工皇帝】Snowflake市值破千億美元　舵手每月袋走逾8億

雲端軟件公司Snowflake本周公布的第三季業績表現理想，刺激股價繼周四(3日)漲16.13%後，周五(4日)再升14.07%至387.7美元，市值首次突破1,000億美元。而自9月15日上市以來，Snowflake股價累漲223%。帶挈行政總裁Frank Slootman成為最高薪的科技公司管理層之一。

外媒報道，據2019年4月加盟的薪酬協議，Frank Slootman未來4年每月獲發放一批認股權，行使價每股僅8.88美元，這批認股權現時每月約值1.08億美元(約8.424億港元)，相當於每年可袋走13億美元。至於他的基本薪金為每年37.5萬美元，但可按表現進一步增加。

此外，股神巴菲特的投資旗艦巴郡及道指成分股Salesforce，在Snowflake上市前各自購入2.5億股，相信亦是大贏家。

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