陳鳳珠：料基金12月粉飾櫥窗　港股大跌空間細

港股於高位反覆，並曾失守近期的10天線支持，但市場資金仍充裕，預期資金將繼續流入個別板塊，估計港股大跌空間不大，預期12月基金將粉飾櫥窗，因此對大市後市仍然抱持樂觀態度，短線恒指或會於區間上落，而恒指成份股調整生效後，投資者宜留意被納入的股份表現。

美國總統當選人拜登表示，上任後不會立即取消與內地的首階段貿易協議及關稅，並會對協議進行全面評估及與傳統盟友磋商，或反映短期內中美貿易情況不會改變。另外，美國近期繼續將中資企業納入美國商務部的黑名單，且眾議院通過法案，要求企業遵守美國的審計標準，並披露是否由外國政府擁有或控制。由此可見，預期中美關係或難以改善，不過，美國對內地的制裁只會推動內地更著重發展內循環，以消費升級及「互聯網+」的發展來促進經濟增長，而近日內地數據顯示經濟逐步回穩，預料內地的經濟及企業情況將會持續改善。

日前港交所諮詢改革本港的上市制度，並建議提高主板的上市盈利要求，由於企業的上市最低盈利要求自1994年推出後未曾調整，料提高門檻後或會影響上市宗數。目前的申請上市盈利要求為最近一個財年盈利需要達到2,000萬元，前2年累計盈利需達到3,000萬元。而港交所建議2個方案，首個方案為最近1個財年盈利不少於5,000萬元，前2年累計盈利不少於7,500萬元；第2個方案為最近1個財年盈利不少於6,000萬元，前2年累計盈利不少於9,000萬元，2個方案均對盈利的要求大幅提升。

其實，港交所表示此舉乃加強主板及創業板的分別，相信更突出主板上市公司的規模及盈利要求，預期亦可減低市場出現「殼股」的情況。至於港交所於2018年曾修訂主板規則，上市公司的最低市值要求由2億元，提高至5億元，繼提高市值要求後，再上調盈利要求，未來主板上市公司的規模將會較大，或會增加對投資者的吸引力。

東興證券(香港)研究部總監陳鳳珠

(筆者為證監會持牌人士，並沒有持有上述股票)

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