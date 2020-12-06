陳樂怡：料市場流動性收緊　恒指阻力位維持27000點

疫苗屢傳出正面消息，刺激市場投資情緒，支持傳統經濟板塊復甦，推動恒指11月累升逾2,200點。不過，美國國會通過法案，要求外國企業遵守美國的審計準則，以及證明不受外國政府控制，否則將會被除牌，在美上市的中概股監管風險升溫。事件亦再次引起市場對中美關係的疑慮。此外，企業陸續配股集資，加上藍月亮招股，市場流動性料收緊，港股短期進一步向上動力有限，阻力位維持於27,000點。

凱基證券亞洲研究部分析員陳樂怡

(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)

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