陳樂怡：料市場流動性收緊 恒指阻力位維持27000點
2020年12月06日 08:15
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疫苗屢傳出正面消息，刺激市場投資情緒，支持傳統經濟板塊復甦，推動恒指11月累升逾2,200點。不過，美國國會通過法案，要求外國企業遵守美國的審計準則，以及證明不受外國政府控制，否則將會被除牌，在美上市的中概股監管風險升溫。事件亦再次引起市場對中美關係的疑慮。此外，企業陸續配股集資，加上藍月亮招股，市場流動性料收緊，港股短期進一步向上動力有限，阻力位維持於27,000點。
在美上市的電動車股近期走勢回軟，再加上港股電動車龍頭比亞迪股份(01211)增發H股集資，新能源汽車板塊集體由高位回調。然而，新能源汽車為環球大勢所趨，中國訂下明確目標，2025年新能源汽車要佔到整體銷量20%，預示產業鏈將會步入高速增長期。其中，吉利汽車(00175)明年將推出純電動車，以及敏實(00425)具回A上市計劃，建議投資者趁調整吸納。
美匯指數進一步走弱，並跌穿91關，人民幣偏強，加上疫苗獲批緊急使用，市場憧憬加快旅遊業復甦。雙重利好因素下，推動中資航空股上揚。然而，旅遊業復甦進展仍取決於疫苗成效，預計過程仍會反覆，航空股宜侯調整收集。3大航空股中，基於其美元債佔比最重，國內航線貢獻收入較多，看好南方航空(01055)。
凱基證券亞洲研究部分析員陳樂怡
(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)
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