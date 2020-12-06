葉尚志：關注中信証券配置機會　目標價22元

環球股市保持高位運行的態勢，對經濟復甦的預期信心，是構成支撐的最根本因素，也是促使新舊經濟股出現交替輪動帶動的源頭，在這種此起彼落的市場狀態下，對股市可以帶來維穩作用，但是在未見出現全面上升之前，相信股市要展現新一波升浪會有難度。港股在11月已大漲逾2,200點，估計目前會處於漲後整固狀態，但總體穩好發展可望保持，恒指中短期承接區見於25,500至26,000點區間。

事實上，中信証券業績表現保持良好，截至今年9月止的9個月營業額420億元人民幣，按年增長28.1%，而股東應佔溢利升20.3%至126.61億元人民幣，估計增長勢頭仍可持續，加上估值上未見有充分反映，建議可於18元以下逐步趁低收集，目標價看22元，止蝕位於15元。

第一上海首席策略師葉尚志

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