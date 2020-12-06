鄺紫珊：人工智能相關產業趨旺　宜增加資產配置

受惠人工智能(AI)相關的應用持續增加，以及資訊軟件商增加使用人工智能的技術，預期AI的普及性與影響性將延續至非科技產業，也為不同產業提供更多的投資機會。標普500及MSCI全球資訊科技指數都有明顯升幅，而相關的資訊科技基金今年以來也有相當不俗的表現。

疫情衝擊全球，讓多個行業進行數位轉型，以及軟體投入等，據了解，企業在科技軟體的投資不減反增，而軟體科技相關投資比重更持續擴大。

近期，多間藥廠也在新冠疫苗發放利好消息，並將於短時間推出，預期科技股及有關經濟重啟概念的股份下，也會因AI在軟體應用日漸廣泛下，AI的影響性將從科技產業延伸到非科技產業，並帶來更全面的AI商機，預期AI技術應用可延伸至電訊服務、非必需消費、工業及金融產業等。好像近期全球車廠也積極推出自駕車，讓車輛能夠自行控制車速與轉向，電動車將是未來大勢所趨。

從AI的基礎、應用及可涉入的行業去分析，AI的上中下游生態系統，將隨着疫情發展及經濟復甦的變化調整科技及非科技的領域，建議在科技及經濟重啟間的股份增加資產配置。

展望後市，在拜登就任後，預期明年首季開始將陸續有刺激政策推出，加上聯儲局將持續為市場提供大量資金流動性，以及疫苗可望短期內開始接種，故全球經濟可望持續復甦。

但要注意，進入冬季後，新冠肺炎疫情很大機會回升，而疫苗接種效用的持續性也仍需觀察，預期市場不確定因素將讓市況繼續波動。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊

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