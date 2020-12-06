郭家耀：內地市場利率呈回升趨勢　利好銀行及保險業收益

人民銀行第3季中國貨幣政策執行報告表示，下一階段將完善貨幣供應調控機制，根據宏觀形勢和市場需要，科學把握貨幣政策操作的力度、節奏和重點，既保持流動性合理充裕，不讓市場缺錢，又堅決不搞「大水漫灌」，不讓市場的錢溢出來。人行將積極完善債券市場管理制度建設，促進公司信用類債券訊息披露標準統一。堅持市場化、法治化原則，完善債券違約風險防範和處置機制。加強金融市場基礎設施統籌監管，實現債券市場基礎設施互聯互通落地。

報告指出將健全市場化利率形成和傳導機制，持續深化貸款市場報價利率改革，鞏固市場化LPR報價機制。人行認為，實現全年經濟正增長是大概率事件。中長期看，中國經濟穩中向好、長期向好、高質量發展的基本面沒有改變。隨着內地宏觀經濟回復增長，人行貨幣政策的寬鬆立場可稍為收緊，但大幅收緊的可能性應較低。內地市場利率有回升趨勢，利好銀行及保險業收益，有助兩者估值進一步修復。

內地宏觀經濟回穩，監管機構要求銀行讓利壓力大減，LPR未來下調機會不大，息差壓力有望逐步消退，貸款撥備水平亦可望回落，預料盈利低谷已過。招行業務偏重零售銀行，可提供更多元化服務，有利保持息差收入及費用服務優勢，業績表現領先同業，估值較行業平均將持續有溢價。

正榮金融業務部副總裁郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份)

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