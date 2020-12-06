【星期一．炒啲乜】中美角力不斷 港股有排震？

隨着新冠肺炎疫苗不時傳出好消息，以及投資者憧憬美國新一輪刺激方案將於短期達成協議，美股3大指數於上周五(4日)齊創收市新高。

展望本周，除了繼續留意疫情發展、中美角力，內地有多項重要經濟數據出籠，而恒指季檢變動將於周一(7日)起生效，投資者不妨參考以下專家的財經分析及建議，做好投資準備。

1、【陳鳳珠：料基金12月粉飾櫥窗 港股大跌空間細】

2、【陳樂怡：料市場流動性收緊 恒指阻力位維持27000點】

3、【葉尚志：關注中信証券中線吸納配置機會 目標價22元】

4、【鄺紫珊：人工智能相關產業趨旺 宜增加資產配置】

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