【星期一．炒啲乜】中美角力不斷 港股有排震？
2020年12月06日 10:00
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隨着新冠肺炎疫苗不時傳出好消息，以及投資者憧憬美國新一輪刺激方案將於短期達成協議，美股3大指數於上周五(4日)齊創收市新高。
不過，中美鬥爭不斷，上周初突傳出擬封殺中國晶片製造商中芯國際(00981)及油企中海油(00883)，限制美國人投資，嚇窒港股周一(11月30日)大冧553點，跌落26,341點。直至周四(12月3日)美國國防部確認將該兩企列入黑名單，因市場已消化相關消息，恒指走勢稍為喘定，全星期介乎26,320點至26,960點水平上落，重上27,000點不果。
展望本周，除了繼續留意疫情發展、中美角力，內地有多項重要經濟數據出籠，而恒指季檢變動將於周一(7日)起生效，投資者不妨參考以下專家的財經分析及建議，做好投資準備。
1、【陳鳳珠：料基金12月粉飾櫥窗 港股大跌空間細】
2、【陳樂怡：料市場流動性收緊 恒指阻力位維持27000點】
3、【葉尚志：關注中信証券中線吸納配置機會 目標價22元】
4、【鄺紫珊：人工智能相關產業趨旺 宜增加資產配置】
5、【郭家耀：內地市場利率呈回升趨勢 利好銀行及保險業收益】https://bit.ly/3lLaYXU
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