壹傳媒股價多次異動　政界人士及學者促證監會勒令停牌

最近一次股價出現異動是上周四(3日)，當日黎智英被控欺詐罪，法庭拒絕保釋，即時還押至明年4月16日再訊。當日壹傳媒停牌，但上周五(4日)復牌後最高飆升1倍至0.485港元，收市升幅縮至0.046元或20%，全日成交股數達4.77億股，較停牌前交易日的成交股數1,306萬股急增逾35倍；成交額達1.7億港元。

「23萬監察」發言人王國興指壹傳媒多名核心成員，包括黎智英、壹傳媒集團營運總裁兼時任財務總裁周達權，及行政總監黃偉強被控欺詐罪，按常理證監會應勒令壹傳媒停牌，避免有人別有用心在市場興風作浪。王又稱，壹傳媒股價並非首次出現異動，亦曾有人向證監會投訴，惟證監會未有即使勒令停牌。他批評證監會嚴重失職，質疑證監會默許及縱容炒作股價，或破壞香港作為國際金融中心的聲譽。

王國興續指證監會明知壹傳媒股價有問題但仍然讓其繼續掛牌，行為十分奇怪，股價異動有可能令投資者蒙受損失，政府執法部門及政策局絕對不能對證監會包庇縱容壹傳媒而坐視不理，反而應出手追查促使股價異動的幕後黑手，保障投資者的利益。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強指壹傳媒股價異動引起坊間不滿，稱證監會應立即徹查及勒令停牌，警方亦應該介入調查。他批評證監會袖手旁觀、製造違法溫床、默許股價大幅上落，令人質疑證監會與壹傳媒是否有利益轇轕。陳又稱，壹傳媒股價多次升至高位後突然「插水式」下跌，導致小市民「損手爛腳」，對證監會明知股價異動仍未勒令停牌感到匪而所思。

黎智英在今年8月10日因涉違《港區國安法》被捕後，壹傳媒股價亦都出現大幅波動，由當日低位0.075港元，炒上8月11日的1.96港元，再急瀉至8月18日的0.3港元，累計跌幅高達84%，事件引起外界關注，證監會事後雖曾發聲明稱會配合警方調查，但之後一直未有交代進展，被批評做事「歎慢板」。警方亦曾在9月中以涉嫌串謀詐騙及洗黑錢罪名拘捕15人，他們均涉及透過買賣壹傳媒股票舞高弄低股價，從高位獲利。

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020