旺角Skypark減至600萬沽　原業主持貨5年蝕讓離場

利嘉閣地產新西九龍豪宅(旺角站)高級區域董事陳震宇表示，市場新近錄得旺角Skypark高層C7室成交，單位實用面積約316方呎，為開放式間隔，外望開揚樓景，原開價640萬港元放售，其後減價40萬元或約6%，日前最終以600萬元成功沽出，折合實用面積呎價約18,987元。

據悉，原業主約於2015年7月以約621.8萬元購入上述單位。持貨約5年，現轉手帳面蝕讓約21.8萬元或約4%離場。

Skypark現時約有67個包括連租約的二手放盤提供，入場費由600萬元起。

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