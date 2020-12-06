廣東與11家央企合作　推動對接全國經濟循環

內地官媒報道，上周六(5日)廣東省政府與航天科工集團、中國石化集團、大唐集團、中國寶武鋼鐵集團、中國中化集團和中國化工集團、國家開發投資集團、華潤集團、國家開發銀行、中國農業銀行、中國再保險集團等11家中央企業簽署戰略合作協議。

這批簽約項目中，有一批先進製造業項目，以及交通、能源的基礎設施項目，還包括高端材料、生物健康、航空技術等高新技術合作項目，不僅對廣東產業轉型升級、建立自主可控的產業生態體系提供支撐，也將極大推動廣東對接國內大市場、暢通國內大市場的經濟循環。

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