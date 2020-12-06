鄰近啟德獲首置客垂青　譽．港灣兩房戶938萬易主

香港置業首席聯席董事陳煒鈞表示，鄰近港鐵啟德站的譽．港灣位於東九龍核心商業區，吸引不少用家進駐，該行剛促成7座低層F室成交，單位望內園景，兩房間隔，實用面積約511方呎，建築面積約663方呎，以970萬港元放盤約3日後獲外區客接洽，雙方議價後減價32萬元，以約938萬元成交，實用呎價約18,356元，建築呎價約14,148元。據了解，買家為首置客，心儀單位間隔四正實用，在睇樓兩次後決定入市。

資料顯示，原業主於2014年6月以約660萬元購入上述單位，是次轉售帳面賺約278萬元，物業升值約42%。

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