小米王翔：歐洲市場排名第3　西班牙已躍升一哥

他指出，小米作為一個企業，最核心的戰略就是手機×AIoT，也就是IoT的產品和手機產品，利用它們之間倍增的效應來推動技術產業的發展。而智能手機行業也許是全球競爭最強的信息產業的一個品類。

王續稱，除了智能手機之外，還有接近2,000多個SKU，代表了環繞智能手機的生態的發展。集團目前在全球範圍內已經有超過接近2.9億可聯接的器件在這個平台上面，有超過560萬的消費者擁有超過5個以上的小米的AIoT的產品，包括智能家居的產品、可穿戴的產品，電飯鍋、空氣凈化器、掃地機器人及滑板車等各種各類的產品。AI智能音箱每月活躍用戶超過7,800萬。同時，所有的智能產品都可以以一個非常簡單的應用程式(App)來控制，這個App的每月活躍用戶也超過4,300萬。

他重申，小米是一家智能硬體的公司，也是一家軟體公司，也是一家互聯網的企業。可能大家了解的是小米對製造業和互聯網產業的業務，實際上集團還有一個非常重要的手段，就是通過投資的模式來推動整個產業的發展。

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