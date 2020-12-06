車用晶片短缺！福士：可能拖慢內地汽車生產

外地媒體報道，德國汽車大廠福士(Volkswagen)警告，車用晶片短缺可能干擾中國內地的汽車生產，且狀況可能會一直持續到明年，主因是新冠肺炎疫情打亂全球晶片供應。

福士指出，用於部分汽車電子元件的晶片供應持續受影響，受疫情引發的不確性拖累。這造成汽車生產可能受干擾，而且情況可能惡化，因中國市場已全速復甦，從而帶動需求回升。

汽車零件供應商Continental及Bosch也提出類似警告，Continental表示，儘管半導體製造商的回應是擴大產能，因應預料之外的需求，但市場最快6到9個月才能取得所需數量。因此，潛在的交貨瓶頸也許會延續到2021年。

德國車用晶片製造商Infineon正擴大奧地利一座新晶片廠的規模，「我們已考慮到明年汽車生產會出現一定幅度的增長，故將調整全球晶片製造產能。」荷蘭車用晶片龍頭NXP亦已告知顧客，須調升所有產品的價格，因正面臨材料成本大幅上揚和晶片極度短缺。

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