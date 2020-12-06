撐不住！傳漢莎航空計劃今年底前裁員2.9萬人

新冠肺炎疫情重擊全球航空業，為應對疫情衝擊，德國漢莎航空傳出今年底前將裁員2.9萬人，明年在德國再裁員1萬人。

外電引述消息人士報道，漢莎航空將在德國以外地區裁員2萬人，同時出售擁有7,500名員工的旗下餐飲部門LSG，使員工總數降至10.9萬人。

漢莎航空明年還將在德國進一步裁員1萬人。該公司今年較早時獲得的90億歐元政府紓困資金，已花掉30億歐元。

儘管漢莎航空曾向工會承諾，不會為了削減薪酬開銷而強制裁員，但漢莎航空執行長施波爾(Carsten Spohr)上月曾表示，該公司當前有2.7萬名過剩全職員工。

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