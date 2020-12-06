新興市場醞釀「貨幣戰爭」？專家料中台韓或成引爆熱點

最近幾個月以來，多個新興市場國家貨幣普遍升勢強勁，同時為當地帶來經濟壓力，應否加大干預力度逐漸成為討論話題。然而，一旦各國爭相將幣值競貶，最嚴重的結果就是爆發一場新的「貨幣戰爭」，甚至可能是1930年代「大蕭條」的再現。

外電報道，今年6月以來，巴西、墨西哥、波蘭、俄羅斯、南非、土耳其等國的貨幣升幅都在5%到10%之間；台灣、中國、南韓的貨幣升幅更由5%至12%不等。目前美匯指數在8個月內下跌11%，即使未若2011年6月時，一年內下跌17%般嚴重，但目前美匯指數前景難被看好，花旗甚至認為最終跌幅上望20%。

新興市場國家貨幣升勢迅猛，主因是熱錢因已開發市場低利環境，科技業及疫苗發展前景等因素而不斷湧入，11月湧入股市及債市的總金額甚至比7月至10月的加總還要多，但這也讓台灣、南韓及泰國等國政府，基於經濟壓力而開始考慮干預的可能性。

這讓「貨幣戰爭」的說法不脛而走，瑞銀新興市場策略主管納瑞恩(Manik Narain)表示，雖然貨幣戰爭的用詞有點「戲劇性」，但確實存在一些先兆。全球最大債商太平洋投資管理(PIMCO)新興市場投資組合管理主管Pramol Dhawan更點名，台灣、中國及南韓會是爆發貨幣戰爭的熱點之一，印度則是潛在熱點，因為這些地方吸引最多熱錢流入。

據報，經濟學家普遍認為，貨幣戰爭是導致1930年代「大蕭條」惡化的原因之一，也因為保護主義而拖累全球貿易數十年之久。

不過國際金融協會(IIF)首席經濟學家布魯克斯(Robin Brooks)則對貨幣戰爭的說法持保留態度，主因是今年以來，如果把人民幣扣除的話，新興市場貨幣仍下滑5%，例如巴西及土耳其雖然近期反彈，但是今年全年貶幅仍高達25%，除此以外，貨幣升值對部份國家而言，也代表外債不再是那麼的沉重。

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