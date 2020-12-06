疫下白手興家故事！美企25歲創辦人躋身億萬富豪

疫情下也有白手興家的勵志故事！外國媒體報道，疫情催生了「自駕車」旅遊，同時產生了年輕富豪！

提供自駕車光學雷達感應技術的美國新創公司Luminar Technologies，於上周五(12月3日)成功借殼上市，股價飆近28%，使年僅25歲的創辦人兼行政總裁羅素(Austin Russell)一夜間身價大漲至24億美元(約187億港元)，躋身億萬富豪行列。

回看2012年，羅素才17歲，自史丹福大學輟學，拿到PayPal創辦人、矽谷傳奇創投家Peter Thiel提供的獎學金後創辦Luminar。到了今年8月，Luminar被特殊目的收購公司(SPAC)Gores Metropoulos收購。

所謂「SPAC」，是指無營運業務的空殼公司，成為私人企業借殼上市的熱門渠道。

與Gores Metropoulos合併後的Luminar，上周四正式在納斯達克掛牌，股價收在22.98美元，市值達78億美元，羅素持股近1/3。

Luminar專門生產光學雷達掃描器，此技術應用於自駕車，可靠脈衝雷射感應車身和附近目標的距離，避免自駕車與周遭的車輛或行人發生碰撞。不過，Luminar迄今仍未轉虧為盈，繼2018年虧損7,960萬美元後，去年再蝕9,470萬美元。然而，羅素領導公司與Volvo簽訂合約，為其提供雷射裝置，同時與Daimler Truck、英特爾(Intel)旗下無人駕駛汽車部門先後合作，計劃在未來每年營業額能長期保持在數十億美元以上。

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