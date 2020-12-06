中美科技脫鈎大勢所趨！中國專家籲作長期準備

美國近來頻頻對中國企業出手，欲在關鍵領域對中國「卡脖子」。中國工程院院士倪光南近日直言，中企被美國「卡脖子」怎麼解決的問題，實際上是中美科技脫鈎的問題，而這種趨勢目前不太有逆轉的可能，中國要有一種思想，準備長期應對這種局面。

內地官媒報道，有專家在一個研討會上針對「化解卡脖子會不會走入新誤區」的議題，展開討論。針對中美科技脫鈎問題，倪表達了3個看法。第一，脫鈎是人家強加於中國，不是中國可以改變。

第二，脫鈎本身能迫使中國衝出重圍，有更好的發展，中國可通過自立自強、制度創新，解決脫鈎和制裁引起的困難。這是一種趨勢，根據目前國際情況大形勢來看，好像目前不太有逆轉的可能，所以要有一種思想準備長期應對這種局面。

第三，針對中國如何應對脫鈎，無非就是兩種做法，第一種做法，就是有什麼條件，中國都無條件答應，但在這種情況下，中國重要的科技都不做了，都用外國的了，外國壟斷市場，自己就不能發展比較好的技術，整個中國領域就是用外部技術控制，就是無條件的用國外的東西替代，自己一切創新都不要做了。

至於第二種做法，就是中國目前的做法，如果被制裁，就拉長補短，爭取在制裁之下，在困難之下衝出重圍，有更好的發展。

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