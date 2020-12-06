代理料今年二手樓買賣合約登記金額創十年新高

中原報告指出，2020年首11個月十個大型屋苑的二手買賣合約登記共錄3,080宗，總值261.14億港元，較2019年全年的2,657宗及221.12億元，已上升15.9%及18.1%。估計今年全年約3,300宗及280億元，金額將創2010年349.62億元後的10年新高，宗數將創2014年3,449宗後的6年新高。

而上述十個大型屋苑中，除天水圍嘉湖山莊今年首11個月買賣登記量，較去年全年仍低2.2%外，其餘9個項目的登記量，都較去年全年多出6.5%至50.7%不等。

按月方面，2020年11月份十大藍籌屋苑的二手買賣合約登記錄得297宗，總值24.66億元，較10月的291宗及24.97億元，分別上升2.1%及下跌1.3%。

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