【零售寒冬】鐘錶店撤出！銅鑼灣地舖月租狠劈逾八成至6.5萬元

香港零售業受新冠肺炎重創，核心區街道出現大量吉舖，部分業主以吸引租金將舖位租出，有連鎖體育用品店以低至月租6.5萬港元進駐銅鑼灣波斯富街地舖，較舊租金低逾80%，料是該街道約10年以來最平長約月租。而上月該區商舖空置率更見回落，為今年首見。然而，尖沙咀空置則升破17%，為各區漲幅最大。

中原(工商舖)商舖部梁偉傑表示，銅鑼灣向來是核心旅遊消費區，但隨着封關後旅客人次大幅減少，令舖位吸納情況持續偏低。臨近年底租賃旺季來臨，部分零售品牌趁租金回落而進駐，上述舖位為波斯富街61號地下，面積約850方呎，原先舊租客鐘錶品牌的月租約35萬元，即新租金大跌約81.4%。

梁又稱，業主以超筍價租出該物業，租期為兩年，主要因該租客為具知名度連鎖品牌，分行網絡廣，故給予較優惠的租務條款。資料顯示，銅鑼灣區11月共錄得約32宗舖位租賃成交，為今年單月第二高，與9月錄得的高位34宗相比，宗數大致相若。

此外，該行商舖部董事黃偉基表示，上月份商舖租賃成交宗數為505宗，涉及金額約4,874萬元，較上月分別高出9%及13%，數字繼今年5月後再次突破500宗水平，創今年度單月第二高。

而五大核心購物區舖位空置率升幅有放緩迹象，個別地區更錄出現下跌情況。有好轉迹象，個別地區更出現回落情況。據中原(工商舖)統計，11月商舖空置率上升的區域為中環、灣仔及尖沙咀，升幅約0.01至0.16個百分點，當中以尖沙咀錄得最高升幅，由10月約16.99%升至最新約17.15%，而中環仍然佔據5區中最高空置率，數字為20.66%，按月增0.05個百分點。

另有兩區表現則較正面，旺角舖位空置率維持與上月約12.33%水平，至於銅鑼灣由10月約11.74%下跌至約11.65%，跌幅為0.09個百分點。

黃分析，隨着核心區舖租明顯回落，一線地段如銅鑼灣羅素街、旺角西洋菜街、尖沙咀海防道等都見短租個案湧現，反映商戶對租舖開業態度轉樂觀。不過踏入12月，第四波疫情肆虐，政府收緊禁聚令、食肆每枱人數及營業時間都有所限制，預料市民外出消費意欲會隨之減退，而走勢向好的商舖租務市場亦有機會放緩，預料本月各核心區商舖空置情況會轉為受壓，核心區商舖空置率有機會向上。

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