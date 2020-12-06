【全球救市】歐央行周四或再泵5千億歐元

外國傳媒報道，受疫情衝擊，歐洲央行周四(10日)召開今年最後一次會議時，料推出更多振興經濟方案，同時也會公布新的經濟預測。由於確診個案激增，迫使歐洲各地再度封城，央行很可能下調經濟預測。然而，疫苗可能於明年起大規模接種，推升了更遠期的經濟展望。

分析師普遍預料，歐央行將額外注入5,000億歐元救市，令整體救市規模擴至1.35萬億歐元，並將購債期限從目前訂定的2021年6月再往後延。該計劃旨在維持低廉的借貸成本，鼓勵支出與投資，並推升經濟增長。

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