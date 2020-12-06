調查：南韓逾八成中小企業不了解RCEP

包括南韓在內的亞太區15個國家上月簽署「區域全面經濟夥伴協定」(RCEP)，號稱全球規模最大的自由貿易協定。不過，南韓中小企業中央會周日(6日)表示，該組織在今年9月針對502家中小企業進行的調查結果顯示，高達83.3%的受訪企業不了解RCEP。

據南韓媒體報道，對於不了解RCEP的理由，74.9%的受訪企業表示是因為政府宣傳不足，30.1%表示是中小企業不關心，24.9%表示是媒體沒有積極報道。

另外，根據調查，94.8%的受訪企業表示，目前與15個RCEP成員國有生意來往，其中，中國佔比最大，達64.5%，其後依序為越南48.9%、日本39.9%、泰國30.3%、印尼26.3%。

33.9%的受訪企業認為，RCEP將給公司經營產生積極影響，僅0.8%認為會造成負面影響。針對RCEP將帶來的積極效果，52.4%的受訪企業回答「貿易壁壘降低，價格競爭力提升」，41.2%的受訪企業回答「原材料和零部件進口價格會下降」，39.4%的受訪企業回答「有望統一區域原產地標準和改善證明程式，進而方便利用自由貿易協定」。

針對南韓透過RCEP首度與日本簽署自貿協定，31.1%的受訪韓企認為是利好因素。理由分別是「在日本市場的價格競爭力將提高」(55.8%)、「日本原材料和零部件進口價格將下降」(31.4%）、「有望通過多邊合作機制框架阻止日本單方面採取措施」(22.4%)。

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020