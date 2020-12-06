內需強勁！韓產汽車本土銷量有望創十八年新高

儘管受到新冠肺炎的衝擊，南韓汽車內需市場增長依然強勁。據當地媒體報道，2020年南韓本土汽車銷量，將有望創下自2002年以來新高紀錄。

《韓聯社》引用南韓五大車企周日(6日)發布的最新數據，今年首11個月本土銷量合共約147.4萬輛，較去年同期增長6.2%。從當前銷售趨勢來看，預計今年全年本土汽車銷量有望自2002年以來，首次突破160萬輛的紀錄。

其中以現代汽車(Hyundai)本土銷量最多，達71.9368萬輛，按年增長6.5%；起亞汽車(Kia)售出51.3543萬輛排第二，按年增長9%；韓國通用(GM Korea)和雷諾三星(Renault Samsung Motors)則各售出7.3695萬輛和8.7929萬輛，分別按年增長8.9%和14.4%。而在五大韓國車企中，僅雙龍汽車(SsangYong)銷量較去年同期減少18.3%，至7.9439萬輛。

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