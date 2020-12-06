小心大冧市！「股神指標」亮紅燈　6大負面因素隨時爆發

外國傳媒報道，現時美國股市已升至歷史高位，很多股民也十五十六，想買股但又怕接火棒，或許可參考一下曾被「股神」巴菲特形容為最喜好的市場指標。

巴菲特曾於2001年說過，量度股票價值的最佳方法是「股票總量(上市公司總市值)除以國內生產總值(GDP)」。一旦指標升至介乎75至90%就要戒備；若升至超過100%就不要再勇猛地入市；若超過115%左右就是估值過高。

目前上述指數已經攀升到182.91，幾乎逼近8月創下的歷來最高紀錄，而股市曾在9月初遭拋售。技術分析專家認為，巴菲特指標在70到80間是投資股票的好時機，高於100應該停止買入或進場。而從歷史經驗來看，該指標平均介於93到114。

今年隨着股市屢創新高，巴菲特指標早已遠超過股市估值合理水準，凸顯市場過於自滿。該指標在2007年次按風暴為107.5；2000年科網泡沫時期達到139.5。

再者，美國財經媒體專欄作家Michael Brush警告，隨時可能導致市場回調的6大因素包括：

●病毒突變，而且變得更棘手

●一種或多種疫苗傳出利淡消息

●美國感恩節過後的確診個案令醫療體系崩潰，政治人物再次宣布封城

●市場開始擔心喬治亞州參議院決選結果

●通脹和利率攀升

●伊朗和以色列交戰

Brush同時表示，以自己追蹤內部人士買賣行為20年經驗的經驗指出，市場內部人士態度謹慎，意味投資者應該警戒。

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