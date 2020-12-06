全球經貿戰：內地報稅軟件被指隱藏惡意程式

外國傳媒報道，美國和德國的調查和情報機構近日發出嚴重警告，稱中國政府授權使用的報稅軟件含有惡意程式，使安裝這種軟件的在中國內地營運之外國公司和國際金融機構，可能因此面臨風險。

美國資訊安全界公司Trustware警告，在中國營運的美國公司，被當地的銀行要求裝設中國政府授權使用的報稅軟件，一旦安裝了這款軟件，俗稱「後門」的惡意程式就會被嵌入該公司的網絡系統中，而遭到黑客透過遠端命令予以控制。

德國聯邦憲法保衛局不久之後，也對在中國營運的德國公司發表類似警告，並稱他們的訊息來自於美國，當局在防範中國監碟軟件上與美國密切合作。

報道指出，涉及的軟件是百望雲的報稅軟件，名為Golden Tax，以及航天信息的報稅軟件名為Intelligent Tax。航天信息的母公司是國企中國航天科工集團。

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