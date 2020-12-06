偉鴻力拓智能車庫 有信心每年可至少承建100萬個車位

集團指出，疫情影響裝修業務收入，而集團留意到內地對電動車及車位的需求，料全國有逾億個車位缺口，相信該業務可大為提升集團營業額，亦提及集團將入股有潛力的智能車庫製造商，現正進行物色及評估，並會作適時公布。

集團早前公布訂立框架合作協議，發展紐西蘭奧克蘭市區地產項目，以每個智能化停車位4萬元人民幣(下同)代價，提供1萬至3萬個智能停車位及承建服務。集團主席兼行政總裁李錦鴻預計，該項目最多可為集團增加12億元收入，而每個車位的純利達1萬元，公司毛利率可提升至約35%。

李氏強調，開拓鋰電池或智能車庫業務與原本裝修及保養等業務並無抵觸，故不代表會減少或放棄原有業務發展。

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