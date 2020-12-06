新盤動向：尖沙咀本木累售近百伙 部分單位加價1至2%

發展商剛修訂價單3A號，共涉17伙，加價1至2%後，該批單位折實售價逾665.77萬至逾1,952.18萬元，折實呎價24,603至27,734元。發展商將因應市場反應，料日內上載新銷售安排，本周末發售新一批單位。

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