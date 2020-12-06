小心！美股現3大警號　恐暴冧40%

外國傳媒報道，美股近期升勢凌厲，有分析師警告，市場已陷入「極度貪婪」，美股已出現下跌的3大警號，企業內部人士沽股力度更是前所未見，很多股票恐暴跌30至40%。

True Contrarian行政總裁Steven Jon Kaplan表示，市場已出現美股下跌的3大警號，例如投資者瘋狂搶進、成交金額創新高，以及企業內部人士前所未見的拋售潮。

他強調，一些被視為避險的資產，例如iShares 20年期以上美國國債ETF、美匯指數和VIX恐慌指數都打出重要底部，伺機大反攻。這「3大指標」同步上升時，幾乎其他資產很快就會往下跌。他也提到，今年3月股災爆發前，「3大指標」也齊漲，而美股在3月23日見底前，該些指標陷回調，顯示市場將展開一波反彈。

他又指出，從企業董事股票買賣資訊的數據來看，目前內部人士正密集賣股，代表最了解內情的人意識到股市即將重挫，因此他們為降低風險來做準備。展望後市，美股可能要花4、5個月時間，才能完成沽貨潮，然後展開反彈。屆時投資者可留意內部人士買入股票的信號，並緊盯「3大指標」走勢。

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