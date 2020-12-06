全球經貿戰：內地經營環境惡化　再有日企關閉深圳廠

外國傳媒報道，受中美貿易戰、中國生產成本提升，以及疫情帶來的全球需求下降等因素影響，續有外國企業撤離中國。日本被動元件大廠村田製作所(Murata)近日宣布，將在12月結束位於深圳龍崗區的子公司升龍科技，1,500多名員工將被遣散。

升龍科技成立於2005年，主要生產線圈、半導體、電子陶瓷等產品。該公司指出，關廠的原因在於疫情帶來全球需求下滑，加上全球智能手機市場多變，競爭加劇而訂單減少，導致經營出現困難。

深圳地區廠房租金上漲也是村田關廠的另一原因。過去10幾年，深圳寶安區廠房租金上漲5倍左右，龍崗區則上漲7倍左右。

近年不少日本知名企業陸續關閉位於中國工廠，遷移至其他國家。例如2018年，日本數碼相機巨企奧林巴斯關閉了深圳工廠；日本電子設備製造商歐姆龍關閉了蘇州廠。2019年，鴻海轉投資的夏普也撤離，到越南建廠；索尼也關閉了北京的手機工廠。

資料顯示，從2015年開始，深圳製造業年度註冊企業數量逐年下降，2020年的製造業註冊數量只剩2015年的1/3。

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