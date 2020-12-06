中國銀行：高度重視監管部門對「原油寶」產品處罰

中行表示，高度重視監管部門的行政處罰決定，認真落實相關監管措施，全面開展風險排查，優化全流程產品管理，強化風險內控建設，規範銷售管理，對有關責任人依法依規嚴肅問責。

該行將進一步提高業務經營的專業性和審慎性，以優質的金融服務、良好的發展成果回報客戶、股東及社會各界的關心和支持。

上述行政處罰對該行的業務經營及財務狀況無重大不利影響。

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