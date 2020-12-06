轉型重組！I.T LIMITED擬溢價54%提私有化　周一復牌

公司表示，。鑑於數碼化在零售業掀起變革，公司以至整個時裝零售業界於過去數年經歷前所未見的挑戰。電子商貿平台掀起的數碼化變革、線下到線上銷售渠道的採用以及直接面向消費者的全新線上品牌，導致客戶喜好和購物行為出現結構變化。這些發展影響到公司的競爭地位。

雖然公司已採取多項線上策略，但仍未能充分實行業務運作轉型以全面把握網上增長及推行相關的成本節約措施，以抵銷零售店銷售額的下降。於8月31日前的6個月期間，公司營業額減少31.9%，此前於截至2月29日止財政年度則錄得年度虧損淨額為7.45億元。

除了行業的結構變化外，數個主要市場的消費支出亦大減。疫情對公司於多個地區的業務表現造成嚴重影響。入境旅客是公司業務的主要動力之一，而有關數字於多個經營市場均銳減。特別是香港入境旅客於2020年急挫，第三季度的入境旅客人次較一年前同期劇減99.7%，跌至極低水平。2020年第三季度末香港的本地生產總值與2019年同期相比，年初至今收縮了7.2%。

近期部份大型航空公司縮減運載能力，可見全球旅遊業復甦前景極不明朗，有見及此，公司預示旗下營運所在的大部份地區都要渡過充滿挑戰的漫長前路，才能迎來消費者信心完全恢復。

儘管公司已採取數項短期措施，以暫時抵禦經濟逆境的影響，惟公司亦意識到消費者的喜好轉移之勢，及全球旅遊業的顯著縮減將帶來深遠影響。此等因素迫使公司重新制定策略、進行更深入的業務轉型及重組，以實現長遠的可持續增長。

實施私有化建議後，要約人集團擬進行重組，讓聯席要約人集中資源發展品牌經營業務，同時為創辦人控股公司提供空間，以採取所需步驟振興其他經營業務。聯席要約人相信，離開公開股本市場可更有效地推行重組、公司現時經營業務的選擇性擴張及轉型。聯席要約人計劃向公司提供財務及營運資源，透過網上基建擴張以在一段長時間內恢復盈利能力，並透過選擇性品牌發展以及實施地區策略及新商機以重拾增長。

鑑於全球宏觀環境、零售業及消費者開支的不確定性持續存在，公司的轉型將涉及執行、市場及財務風險，相關效益的實現需較長時間。要約人相信，該等改革一旦成功，則可以提升公司的長遠競爭力，倘公司私有化並可在離開公開市場及毋須持續面對短期業務表現壓力下經營，則有關改革可更有效地實施。

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