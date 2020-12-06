二手業主減價帶動！十大屋苑兩日錄19宗成交

疫情轉差令二手業主減價加速出貨。中原表示，十大屋苑周六、日共錄19宗成交，較上周末15宗增加4宗或26.7%，連升兩星期，成交量創6周新高，仍有兩個屋苑零成交。

該公司亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指出，新一波疫潮令市民留家抗疫，睇樓量驟降，業主持貨信心轉弱，部分願意減價沽貨，減價幅度介乎1至5%，即吸引用家承接，令二手樓市呈價跌量升局面。

該行首席分區營業經理盧鏡豪表示，鴨脷洲海怡半島周末錄兩宗成交。其中21座高層H室，實用面積879方呎，望單邊海景。原業主叫價1,800萬港元，放盤近半年，直至上周同類單位以1,668萬元成交，業主才接受現實讓步，終以1,620萬元將單位易手，呎價18,430元。

個別屋苑錄低價交易。中原分行經理朱家安透露，將軍澳新都城周末暫錄1宗成交，單位為新都城1期1座低層H室，實用面積526方呎，原業主本以叫價828萬元放售，最終以773萬元將單位易手，呎價14,696元，創同類近期新低。

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