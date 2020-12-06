向世界錢進：賣港樓再海外置業？平民中產有得揀...

香港樓價長期高企，租金回報率偏低，投資海外物業成為資金另一出路。投資以外，自用亦有市場，因移民海外需解決居住問題，更何況賣掉一層港樓，隨時可在海外買下數個物業。精明的你，不妨計計數。若然「平民」和「中產」分別預算300萬和1,000萬港元置業，在不同市場有甚麼選擇？

【發達國：倫敦市中心一房戶賣千萬】

港人對英國的情意結不用多說。世紀21奇豐(國際)物業顧問行合夥人文慧詩稱，若要比較傳統升學和移民國家的樓市前景，英國物業升值潛力最佳，因正經歷脫歐挑戰的英國，樓價和匯率尚未重返高位，且首置人士在明年3月底前，買50萬英鎊(約518萬港元)或以下的住宅物業，可免繳付印花稅。

以倫敦市中心位置為例，約500方呎的一房新盤單位售約100萬英鎊(約1,037萬港元)，而在1區邊陲位置，價格可降至60萬英鎊(約622萬港元)，租金回報率約3厘。

她指近期亦多了一批自用客，偏好揀選有較優質中學或小學校網的倫敦3區、4區，上述單位在這些地區約40萬英鎊(約414萬港元)有交易，租金回報率約4厘。另外，部分投資者會投資一些政府重新規劃地區，預期這些區域的潛在樓價升幅更大。

【發達國：曼徹斯特升值潛力高】

惟受疫情影響，失業人數增加，物業交投減少，倫敦樓價年內微調約2至3%，反而曼徹斯特近年保持着每年4至5%的升幅。她解構，英國近年大力發展北部城市，提出北部振興計劃，興建高鐵、大公司陸續進駐、銳意打造創意工業等，吸引更多人遷至曼徹斯特居住，提升當地樓房需求。當地市中心500方呎一房新盤單位，約25萬英鎊(約259萬港元)可入場，租金回報率約5厘，預期未來升值潛力亦高於倫敦，是300萬港元投資預算的首選。

曼徹斯特住宅的放售速度普遍較倫敦地區慢。因此，如果有1,000萬港元投資預算，她建議不妨投資兩間英國樓。一間揀選倫敦3或4區名校網單位，另一間揀選曼徹斯特市中心單位，便可做到進可攻、退可守。

【發達國：溫哥華外來客要畀20%印花稅】

加拿大對海外買家徵收樓價20%的印花稅，所以一般持有加拿大護照人士才會買入加國物業，並以退休、用作子女讀書等自用用途多於投資用途。

文氏表示，投資加國物業可由溫哥華入手，市中心一個約500方呎的一房新樓單位，售約80萬加元(約479萬港元)；若偏離市中心，也需約60萬加元(約359萬港元)，未必適合預算較少人士。若有1,000萬港元預算，則可在溫哥華買入一間逾千方呎的兩房一手單位作自用，提高生活質素。

【發達國：東京/大阪1000萬可買連舖全幢物業】

成熟市場中以日本物業的入場門檻最低。Sakura Japan行政總裁張明珠表示，若手持300萬港元，可在東京或大阪市中心買2至3間約200方呎的二手住宅單位，這類一房單身公寓的租金回報率約4至5厘。如果投資者想有較大升值潛力和較快轉售，可優先選大阪，至於想穩定收租可先揀東京。

如果投資金額增至1,000萬港元，更可把握疫情帶來的跌價機會，買入位於東京或大阪、3至5層高的全幢住宅連商舖物業，以獲取較高租金回報，及疫情過後樓價反彈力度可能較大。

【發達國：墨爾本500呎新樓300萬有找】

英國以外，澳洲是另一個港人熱門海外房地產投資國家。維多利亞省11月宣布住宅印花稅減免至明年6月底，買家購買100萬澳元(約571萬港元)以下新住宅最高可獲減免一半印花稅。

文氏指，過往一般是澳洲護照持有人才會買澳洲樓，因當地海外印花稅稅率高，海外人士亦不能買二手樓，令海外投資者投資新樓後再放售的客路較窄。然而，隨着今次維多利亞省推出樓市刺激措施，外國人買入墨爾本物業的交易使費大減，印花稅可由以往樓價的13%減至約7%，自然令海外買家又再蠢蠢欲動。

【發達國：澳洲黃金海岸買樓收租風險大】

她表示，澳洲經濟能夠自給自足，較少受大環境影響令樓價大跌。墨爾本和黃金海岸是兩個較受港人歡迎的城市。其中，50萬澳元(約285萬港元)可在墨爾本市中心買入一房、約500方呎的新樓單位。過往這類單位的租金回報率約4至5厘，但今年海外留學生和旅客大減，租務回報稍見調整。然而，屬全球宜居城市之一的墨爾本仍是有意投資澳洲物業港人的首選，她建議300萬港元預算可投資一間，1,000萬港元預算則可投資兩間，因預期小型單位升值潛力較優。

至於澳洲昆士蘭省的黃金海岸，市中心區域同類型單位40萬澳元(約228萬港元)有交易。這裏的單位以短租形式租予旅客和參與會議的商務人士為主，過往租金回報可達5至6厘。然而，由於短租面對的風險較大，這裏的物業適合較進取的投資者。

【熱門地：泰國首都核心區200萬入場】

部分已發展國家物業的入場門檻較高，令不少預算較少的投資者卻步。然而，當放眼東南亞國家物業，又會是另一番光景。

星之谷移民及海外房地產顧問董事總經理莊鈺洪表示，中港買家比例佔泰國一手盤近一半，其中首都曼谷向來是投資者的不二之選。核心商業區一房300方呎單位只需約200萬港元入場。而曼谷高架電車(BTS)可觸及的非核心市區，樓價會便宜40%。惟由於疫情打擊當地租務市場，現時租金回報只有2至3厘。

【熱門地：吉隆坡租金回報約4厘】

他續指，曼谷以外，不少投資者傾向在華欣、芭堤雅等度假勝地置業，例如花65萬港元，便可於華欣購入約300方呎的酒店房收租，疫情前租金回報高達5厘。

至於另一個東南亞國家馬來西亞，吉隆坡城中城核心地段一手摩天大廈住宅約500方呎的一房單位，平均售約160萬至180萬港元，租金回報率約4厘。其他周邊新盤樓價大概便宜15至20%。

惟他補充，吉隆坡樓價受外資流入影響較大，今年難免也受疫情拖累，加上近兩年新建單位供應出現過剩，當地樓價按年跌約3%，在外資尚未回朝下，預期樓價短期仍會維持偏軟。

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