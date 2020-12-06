港股前瞻：本周上升空間料不大　頂多見27000點

即使美國就業數據欠佳，但美國道瓊斯工業平均指數上周五照樣衝破3萬點高收，港股本周初或可乘這氣勢做好。不過，除非有更多確切的利好消息出台，又或疫苗的普及使用能顯著加快，否則市場人士估計，恒生指數本周最多在27,000點便會行人止步。

綜觀目前狀況，好消息方面，有英國批准使用新冠肺炎疫苗，市場亦憧憬歐洲央行本周會有大規模救市行動；壞消息方面，富時羅素剔走8家被制裁的中資股，其他國際指數或會跟隨，再加上伊朗地緣政治問題等。耀才證券研究部總監植耀輝表示，消息層面上不利好大市的氣氛，港股過去多次嘗試突破27,000點但不成功，可見該關口阻力大，料港股本周呈現拉鋸，恒指或在26,000至27,000點之間徘徊。

DWS亞太區投資總監Sean Taylor預測，今明兩年中國內地經濟增長分別達2%和8%，將明年內地的投資表現評為「跑贏大市」，認為內地在推動本土需求上做得較好。不過，由於香港H股估值相對便宜，將會有較多資金流入H股，尤其H股所代表的舊經濟股相對新經濟股的價格較為落後，未來有機會做好。板塊方面，他看好太陽能、電動車、金融、保險等類型股份。

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