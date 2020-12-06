避險意欲降！美元明年料續弱　專家料再瀉一成

外國傳媒報道，全球熱錢湧入股市等風險資產，導致美匯指數今年滑落幅度約6%，上周五收在90.8，為2018年4月以來最低。專家認為，明年要看到美元反彈的機會不高，表現可能會持續不振。

究其原因，包括疫苗捷報令資金買美元避險意欲大降；拜登勝選有望推動巨額紓困案；聯儲局矢言持續推動前所未有的超寬鬆政策。ING首席經濟學家Carsten Brzeski便預測，美元明年還會再貶值約5至10%。

諮詢商Capital Economics市場經濟學家Jonas Goltermann則表示，美元持續貶值，股市持續火熱的趨勢從現在開始，可能將會趨緩，惟這樣「美元低盪、股市高攀」的相互關係趨勢，可能會「牢牢」持續。

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020