樓價UPDATES：優質海景戶也劈價　藍灣半島減70萬沽

港島大型屋苑海景單位都要劈價，小西灣藍灣半島套三房單位，放盤不足兩個月，減價70萬港元，以1,380萬元沽出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●小西灣藍灣半島7座低層A室，實用面積834方呎，套三房連工人套房間隔，望全海景，放盤約1.5個月，原叫價1,450萬元，經議價後減價70萬元或約4.8%，最後以1,380萬元成交，實用呎價約16,547元。

●北角半山高瞻台高層8室，實用面積約1,866方呎，以月租6萬元租出，屬近期區內大額租務個案，實用呎價約32元，業主於2014年7月以約2,600萬元購入，若以目前租金計算，租金回報約2.8厘。

●北角富澤花園富威閣低層A室，實用面積650方呎，套三房間隔，原先叫價1,080萬元，放盤1個月，累減62萬元或5.7%，最終以1,018萬元成交，實用呎價15,662元，原業主早於1994年4月購入上址，當時作價360萬元，持貨逾26年至今沽售，帳面獲利658萬元。

●西半山寶威閣A座低層7室，實用面積1,077方呎，套三房間隔，望樓景，以1,955萬元易手，實用呎價18,152元，原業主於2003年9月以380萬元買入，持貨17年，帳面獲利1,575萬元，單位升值414%。

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九龍區

●將軍澳中心12月交投略為加快，至今暫錄約3宗成交，平均實用呎價16,581元，其中8座高層C室，實用面積406方呎，兩房間隔，議價後以735萬元成交，實用呎價18,103元。

●將軍澳新寶城3座低層E室，實用面積約434方呎，兩房間隔，原以叫價710萬元放售，經議價後減價44.62萬元或約6.3%，最後以665.38萬元成交，實用呎價約15,331元，屋苑現時有約55個單位放售，入場價由658萬元起。

●新蒲崗譽‧港灣6座中層E室，實用面積約535方呎，兩房間隔，放盤約3個月，原先叫價1,000萬元，經議價後減價10萬元或約1%，最終以990萬交吉沽出，實用呎價約18,505元，由於單位有租客居住，故此未能安排買家進入單位內，不過即使無法睇樓，買家仍決定選擇購入。

●長沙灣宇晴軒3座中低層A室，兩房間隔，望內園景，實用面積約441方呎，以約18,000元放租約兩個半月後，吸引外區客洽詢，雙方議價後減價2,000元或約11%，以16,000元租出，實用呎租約36.3元，新租客為夫婦，睇樓兩次即決定承租。

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新界區

●馬灣珀麗灣5座極高層D室，實用面積602方呎，兩房間隔，坐享全海景，以795萬元將單位易手，實用呎價13,206元，新買家屬於區內換樓客，原業主於2014年8月以600萬元買入，持貨6年帳面獲利195萬元，單位升值32.5%。

●荃灣海之戀7座低層A室，實用面積777方呎，套三房連多用途房間隔，月租叫價30,000元，經議價後，以28,000元租出，實用呎租36元，新租客為家庭客，被上址開揚海景吸引，見業主肯減價，立即拍板承租單位。

●屯門居屋新圍苑B座高層3室，實用面積401方呎，兩房一廳設計，日前獲區內首置客購入自用，由於單位鄰近家人，方便照應，而且原業主隨著市況調整價格，減價5萬元，最終在已補價自由市場以415萬元成交，實用呎價10,349元。

●天水圍嘉湖山莊樂湖居14座中層H室，實用面積549方呎，三房兩廳間隔，租客表示原先亦居住於同區，熟悉附近環境，加上業主減租500元，便決定以12,500元租入，實用呎租22.8元，如以現時同類型單位銀行估值約564萬元計算，租金回報率2.7厘。

●大埔中心4座中層B室，實用面積313方呎，兩房間隔，望樓景，開價580萬元，放盤3個月，累減70萬元，減幅12.1%，獲用家以510萬元承接，實用呎價16,294元，原業主於2005年3月購入上址，當時作價110萬元，持貨15年至今沽售，帳面獲利400萬元。

●沙田好運中心棕林閣B1座中層C室，實用面積443方呎，兩房間隔，日前以650萬元易手，實用呎價14,673元，原業主則於2010年以300萬元購入單位，持貨10年，是次沽出單位帳面獲利約350萬元離場，單位升值約117%。

●沙田第一城49座高層B室，實用面積284方呎，兩房一廳間隔，放盤9個月，原叫價550萬元，新買家在「無樓睇」情況下以538萬元交吉承接，實用呎價18,944元，原業主於2017年3月購入上址，當時作價330萬元，持貨3年多至今沽售，帳面獲利208萬元。

●大圍壹號雲頂6座低層D室，實用面積1,014方呎，套三房間隔，議價後以1,900萬元易手，實用呎價18,738元，原業主於2012年以1,174萬元買入，持貨約8年帳面獲利726萬元，單位期內升值約61.8%。

●馬鞍山雅典居9座中層B室，實用面積874方呎，三房間隔，單位放盤兩個月，當時叫價1,350萬元，其後以1,300萬元連車位沽，減價50萬元，實用呎價14,874元，原業主於2017年9月以1,100萬元購入上址及車位，帳面獲利200萬元，單位3年多升值約18%。

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