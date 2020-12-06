新盤UPDATES：九龍再有全新項目籌備周內開售

年底前樓市前景仍然未明，但發展商推盤活動未見停止。九龍區再有全新項目籌備周內開售，暫錄市場入票反應不俗，而個別銷售中項目更將部分單位提價，並部署周內再進行新一輪銷售。

●長沙灣弦雅暫錄近200票登記 超購逾5倍

●尖沙咀本木累售近百伙 部分單位加價1至2%

發展商剛修訂價單3A號，共涉17伙，加價1至2%後，該批單位折實售價逾665.77萬至逾1,952.18萬元，折實呎價24,603至27,734元。發展商將因應市場反應，料日內上載新銷售安排，本周末發售新一批單位。

●蔚藍東岸首錄兩宗交易告吹個案

●朗濤複式大宅呎價33520元沽 創項目新高

截至12月4日，該盤合共售出488個單位，佔單位總數約67.5%，總成交金額約為55.4億元。

●海之戀‧愛炫美加推車位發售 暫已沽約10個

長實地產投資董事郭子威指出，政府取消非住宅物業的雙倍印花稅措施，或會引發投資者追捧車位等物業。該盤是次銷售車位反應感滿意，若整批加推車位沽清後，不排除餘下車位將會加價，幅度或高達10%。

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