新盤UPDATES：九龍再有全新項目籌備周內開售
2020年12月06日 20:29
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年底前樓市前景仍然未明，但發展商推盤活動未見停止。九龍區再有全新項目籌備周內開售，暫錄市場入票反應不俗，而個別銷售中項目更將部分單位提價，並部署周內再進行新一輪銷售。
●長沙灣弦雅暫錄近200票登記 超購逾5倍
政府收緊禁聚令後，新盤參觀及認購反應仍算不俗。佳兆業集團(01638)等合作發展的長沙灣弦雅，周六(5日)起開始接受認購登記，截至今晚7時，市場料合共已錄近200張入票，較首張價單推出30伙超額認購超過5倍。估計發展商最快日內公布加推詳情及首輪銷售安排，有機會周內開盤。
●尖沙咀本木累售近百伙 部分單位加價1至2%
個別熱銷新盤「疫」市提價。恒基地產(00012)旗下尖沙咀本木，上周五(4日)推售33伙，即日售出91%，套現2.7億元。恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，項目至今累售98伙，套現9.6億元。
發展商剛修訂價單3A號，共涉17伙，加價1至2%後，該批單位折實售價逾665.77萬至逾1,952.18萬元，折實呎價24,603至27,734元。發展商將因應市場反應，料日內上載新銷售安排，本周末發售新一批單位。
●蔚藍東岸首錄兩宗交易告吹個案
五礦地產(00230)旗下油塘蔚藍東岸首錄兩宗交易告吹個案。其中3座31樓H室，原本於11月28日首輪發售時以779.72萬元售出，而3座18樓J單位，亦於同日以579.08萬元沽出，惟同樣列明為簽訂臨時買賣合約後交易再未有進展。
●朗濤複式大宅呎價33520元沽 創項目新高
新盤特色單位續受高價追捧。鷹君集團(00041)旗下大埔白石角朗濤，日前以招標形式售出頂層臨海複式大宅，單位為第3座15及16樓複式B單位，成交金額8,980萬港元，呎價33,520元創出項目開售以來新高。
截至12月4日，該盤合共售出488個單位，佔單位總數約67.5%，總成交金額約為55.4億元。
●海之戀‧愛炫美加推車位發售 暫已沽約10個
非住宅物業市場「撤辣」之後，發展商爭相推售工商舖及車位應市。長實集團(01113)旗下荃灣海之戀‧愛炫美，於剛過去周六(5日)加推28個車位發售，市場反應不俗，速沽約10個車位，售價介乎285萬至315萬元。
長實地產投資董事郭子威指出，政府取消非住宅物業的雙倍印花稅措施，或會引發投資者追捧車位等物業。該盤是次銷售車位反應感滿意，若整批加推車位沽清後，不排除餘下車位將會加價，幅度或高達10%。
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