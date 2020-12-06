【悲情樓市】疫情轉差　二手業主加速減價求沽

疫情轉差令二手業主加速減價出貨。中原表示，10大屋苑過去兩日共錄19宗成交，按周增4宗或26.7%，成交量創6周新高，仍有兩個屋苑零成交。

該公司陳永傑指，市民留家抗疫，睇樓量驟降，業主持貨信心轉弱，部分願意減價沽貨，幅度介乎1至5%。過去兩天以天水圍嘉湖山莊錄5宗交易最多，該行伍耀祖稱，景湖居9座低層F室，實用面積442方呎，月初開價520萬元，終減至479.5萬元沽，呎價10,848元。

不少屋苑錄低價交易。中原朱家安透露，將軍澳新都城過去兩日錄一宗成交，1期1座低層H室，實用面積526方呎，原業主最初叫價828萬元放售，剛減至773萬元易手，呎價14,696元，創同類近期新低。

二手洋房再傳蝕讓個案。消息透露，上水天巒瑞奇大道一幢洋房，實用面積1,500餘方呎，市傳獲1,980萬元洽購至尾聲，呎價約1.3萬元。原業主持貨10年，若以市傳洽購價沽出，帳面貶值逾140萬元。項目今年錄逾10宗買賣均屬帳面貶值成交。

【波斯富街地舖租10年新低】

零售業受肺炎重創，核心區街道湧出吉舖，部分業主以吸引租金將舖位租出，有連鎖體育用品店以月租6.5萬元，進駐銅鑼灣波斯富街地舖，較舊租金低逾80%，料是該街道約10年以來最平長約月租。

中原(工商舖)商舖部梁偉傑稱，部分零售品牌趁租金回落進駐銅鑼灣，上述舖位為波斯富街61號地下，面積約850方呎，舊租客鐘錶品牌的月租約35萬元，即新租金跌約81.4%。

他又稱，業主以超筍價租出物業，租期為兩年，主因該租客為具知名度連鎖品牌。資料顯示，銅鑼灣區11月錄約32宗舖位租賃成交，為今年單月第二高，與9月錄得的高位34宗相比，宗數大致相若。

此外，該行商舖部董事黃偉基表示，繼5月後，上月商舖租賃成交宗數再次突破500宗水平，並創今年度單月第二高，達505宗，涉及金額約4,874萬元，按月分別高9%及13%。

至於5大核心購物區舖位空置率升幅有放緩迹象，個別地區更錄下跌。據該公司統計，11月商舖空置率上升的區域為中環、灣仔及尖沙咀，升幅約0.01至0.16個百分點，尖沙咀升幅最高，由10月約16.99%升至約17.15%，而中環仍是5區中最高空置率，數字為20.66%，按月增0.05個百分點。

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