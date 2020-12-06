全球經貿戰：澳洲警告中國或對小麥出口實施貿易限制

外國傳媒報道，澳洲農業資源經濟局警告，中國可能對澳洲小麥出口實施貿易限制，類似於對大麥和其他商品的限制。

報道引述澳洲政府報告指出，儘管中國並非澳洲小麥的主要市場，去年約佔澳洲小麥市場的10%，但高昂的國內穀物價格可能會使中國於2020至2021年度進口量達到25年最高。

不過，由於澳洲與中國關係緊張，澳洲農業資源經濟局認為，中國可能對澳洲小麥出口實施貿易限制，類似於對大麥和其他商品的限制，此舉恐加深市場對澳洲小麥在貿易戰惡化中陷入困境的預期。

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