【全球救市】聯儲局或修訂買債計劃　歐本周料加碼放水

美國就業數據令人失望，但對投資者而言，這為聯儲局採取更多措施支持經濟增添理據，可能於本月15至16日議息會議上修訂買債計劃。

美國上周五公布的11月非農業職位增長只有24.5萬個，遠少過市場預期的44萬個及10月份的61萬個，意味當地就業職位較2月爆疫前少980萬個；期內失業率雖由10月份的6.9%降至6.7%，但主要是因為勞動人口減少，意味許多人放棄找工作或轉為照顧家庭。

市場分析指，聯儲局可能先從議息聲明下手。自6月以來，當局議息聲明表明「未來數月」持續買債；本月會議可能修訂指引，把買債行動的持續時間與經濟狀態掛鈎，例如表明不會減少買債直至疫情過去，以及直至官員有信心經濟正處於達到當局通脹和就業目標的軌道；當局亦可能表明會待開始加息前才減少買債。

若經濟需要更多刺激，當局可能調整為側重買入較長年期債券，以壓低長息。不過，亦有市場人士認為當局本月就會採取行動，摩通首席美國經濟師費羅利直言，當局最有可能的行動是延長所買入美債的平均年期。

芝加哥聯儲銀行行長埃文斯上周五表示，最新就業數據令人失望，但認為未是時候調整貨幣政策，財政刺激才是當前最有效為經濟注入新動力的方法，惟對進一步放鬆幣策持開放態度。明尼阿波利斯聯儲銀行行長卡什卡尼亦稱，距經濟全面復甦仍有漫漫長路。

另邊廂，歐洲央行本周四議息預料會加碼放水，包括擴大抗疫緊急買債規模5,000億歐元、延長買債計劃最多整整一年，以及延長為銀行提供超低息貸款的機制。同日歐盟將召開峰會，冀就1.8萬億歐元救市方案及預算案化解分歧，會議結果勢影響區內經濟前景。

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