內地進口鐵礦石大漲偏離基本面　專家籲政府介入

內地媒體報道，中國鋼鐵工業協會副會長駱鐵軍表示，近期進口鐵礦石價格大幅上漲偏離供需基本面，呼籲相關監管部門儘快介入。

他稱，近期進口鐵礦石價格大幅上漲超出了行業預期，使得行業運行風險進一步加大，不利於產業鏈供應鏈穩定。

上周五鐵礦石期貨升至紀錄高位。港口庫存的持續下降是顯示中國鋼鐵廠需求富有韌性的又一個迹象。隨着經濟復甦積聚勢頭，鋼鐵廠產量維持高位。

供應收緊的迹象也進一步助推了升勢。澳洲出口量下降，巴西淡水河谷下調今年的產量預期，同時對2021年的看法也較為保守。

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