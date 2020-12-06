外資撤港！企業數量11年來首降　金融機構最明顯

香港國際金融中心地位岌岌可危！日媒報道，在政治憂慮下，在港設立辦事處的外國企業數量於11年以來首次下降，按年跌0.2%，當中以金融機構撤資情況最為明顯，已有52家銀行與金融公司及24家保險公司離港。

數據顯示，截至6月，在港設立辦公處的非本地企業自2009年以來首度下滑，跌至9,025間。若排除內地企業，下滑幅度更擴大至2.8%。當中，企業在港設立區域總部下滑2.4%至1,504家；設立區域辦事處的外企則減少0.4%至2,479家。同時，非本地企業的聘用人數亦縮減1萬人，總數降至48.3萬人。自6月以來，美國著名資產管理公司領航集團（Vanguard）、投資諮詢公司The Motley Fool等金融機構亦陸續宣布撒港。

報道引述分析指，香港過往因低稅率、英語優勢及確保高度自治的「一國兩制」架構，成為全球企業設立亞洲營運據點的首選，但外企現已重新考慮其他亞洲樞紐地區。

事實上，美國投資管理公司霸菱集團（Barings）早前已宣布，將在新加坡成立辦事處，作為東南亞營運中心。不過，該集團指，香港分部仍是公司在亞洲規模最大的辦事處，受聘專業人員近100名。此外，德意志銀行8月亦將其新任亞洲行政總裁的辦公室由香港遷往新加坡。

縱使數據顯示，內地企業仍佔香港非本地企業的最大比例，數量增長10.4%至1,986間，惟仍未足以抵銷日本、美國及英國公司的下降量。

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