內地P2P網貸機構清零　爆煲潮落幕

早年內地P2P(個人對個人)網上貸款平台因資金鏈斷裂而連環「爆煲」，數千家網貸平台無預警倒閉兼「走佬」，受害人數以百萬計，導致內地監管部門出手監管。內媒報道，中國銀保監會表示，現時內地實際營運的P2P網貸機構已由高峰時期約5,000間逐漸下降，截至11月中旬，已完全清零，意味名躁一時的P2P網貸時代正式告終。

P2P網貸的血淚史始於2018年，當時內地多個P2P網貸平台出現爆煲潮，大批民眾血本無歸。P2P網貸本質是提供借貸的中介平台，透過撮合各方交易而收取手續費，但結果卻變成非法圈資平台，需由金融監管部門出手大力整頓。截至去年10月底止，全國只有429家P2P網貸平台營運，較高峰期劇減逾90%，而今年P2P網貸平台的退出步伐更明顯加快。

近日中銀保監首席律師劉福壽表示，內地金融資產盲目擴張的局面，已獲得根本扭轉。與高峰時期相比，內地影子銀行即常規銀行體系之外的信貸中介活動或機構，目前規模驟降至約20萬億元人民幣。另外，從2017年初至今年9月底累計，銀行業處置的不良資產規模，亦超過前8年之總和。

劉氏續指，內地大中型企業債務風險已有序化解，並有效遏制房地產金融化、泡沫化的趨勢。他強調，金融違法、腐敗行為會受到嚴厲懲治，重大非法集資案件、不法金融集團和中小銀行機構風險亦得到穩妥處置，並初步控制地方政府的隱性債務風險。

未來監管部門將採取一系列措施，以防範及化解系統性金融風險。劉氏透露，當中包括督促金融銀行業加強處置不良資產、落實資產分類；拆解高風險的影子銀行業務、嚴格控制資金違規流入房地產領域；全面整治非法集資，並指導涉及外部的金融機構做好風險預案，增加應對國際風險能力等。

不過，近期內地企業信用債的危機已廣泛曝光。中國證監會早前公布，依法對河南省國有煤企永城煤電控股及相關審計機構，因涉嫌違法行為而立案調查。下一步，中證監將與相關金融管理部門密切協同，按照國務院金融委「零容忍」的工作要求，依據法規嚴肅查處相關違法違規行為，以保護投資者權益。

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