東方日報B1：疫情釀經變　「錢」路茫茫

一場世紀新冠肺炎疫情令全球陷入1870年以來最嚴重的集體經濟衰退，背後衍生無數悲劇。包括香港在內的年輕世代陷入失業危機、女性就業迷惘引發「粉紅衰退」、企業如「紙牌屋」般倒下及遭遇史無前例般洗牌，以及打工仔也可能要面對嶄新的工作環境。簡而言之，疫苗並不能解除這「世代災難」！

【封鎖世代：年輕人不敢追夢 只求安穩】

對於香港來說，新冠肺炎疫情持續近一年，歷時相比其他地區都要長，年輕一代所受的創傷恐更不堪！由於疫情導致全球大停擺，嚴重窒礙經濟活動及就業，尤其是年輕人佔比較大的亞太區，被國際勞工組織(ILO)及亞洲開發銀行(ADB)聯合撰寫的報告評為「封鎖世代」，財務狀況可能比上一代弱，當中香港亦受創不淺。最令人擔心的是這世代會步上日本年輕人「但求無過」的心態，令經濟長期迷失！

報告警告，亞太區年輕人口(15至24歲)逾6,600萬，受疫情即時帶來的負面衝擊較成年人(25歲以上)為大，同時會為長期經濟及社會成本造成風險。即使是疫情前，亞太區年輕人已面對就業挑戰，2019年整體失業率達13.8%，相比成年人僅3%；超過1,600萬年輕人(佔其整體24%)不在就業或接受教育中，每4人就有1人活在「極端或中等貧窮」。目前受疫情衝擊，傷害必然更大。

這場疫情危機以3種方式衝擊年輕人的就業展望，包括工時減少與企業裁員造成的干擾、想完成學業與訓練所受到的干擾，以及要進入社會與轉職時所遭遇的干擾。因此，報告預警疫情及其多重影響可能導致年輕人成為「封鎖世代」，長期都須承擔疫情危機所造成的痛苦。更重要的是，這群年輕人的階級向上流動之路可能受到阻礙，使亞太區一整個世代的「經濟夢」化為泡影。

值得留意的是，相比2019年首季，今年首季包括香港、澳洲、印尼、日本、馬來西亞，以及越南在內的6個經濟體，年輕人失業率飆升3個百分點，慘過成年人。雖然年輕人失業是全球危機，但亞洲過去幾十年來多依賴相對年輕的人口，及迅速壯大的中產階級帶動需求。故報告預期，相較於未爆發疫情的情況，今年亞太區13個國家及地區可能損失多達1,500萬個年輕人工作機會，包括印度與印尼等大國，以及斐濟和尼泊爾等小國。

與此同時，世界銀行指出，疫情帶來的震撼正在東亞與太平洋地區創造出「新貧窮階級」，預料貧窮人口將增加3,800萬人。新加坡國立大學家庭與人口研究中心創始主任楊李唯君警告，這場危機將使年輕人和老一輩的關係緊張。

或許亞太區年輕世代仍有一絲安慰的是，科技等產業仍需要年輕人，惟求職者須具備專業技能。不過，疫情也造成就業市場變革，可能加速轉向「散工經濟」，許多年輕人難以大幅改善經濟狀況。

就此，ADB與ILO的報告呼籲，若要處理年輕人就業危機，亞太區政府迫切需要採取大規模、且目標明確的政策，重點有二：一為包括薪金補貼與公共就業計劃的全面勞工政策；二為盡可能降低年輕學生在接受教育或訓練時所遭受的干擾。

事實上，若包括香港政府在內的官員們不妥善應對今次世紀危機，將帶來「經濟迷失」的惡果，日本就是活生生的例子。近日有媒體對東京求職者、學生和年輕白領勞工進行調查，以及學者對日本經濟增長低迷的研究顯示，日本年輕人在富貴不了的情況下，愈發厭惡風險，只求安穩度日，不敢追求更大夢想。

報道引述一位25歲的日本年輕人表示，他的成長歷程是利率基本上維持在零水平、經濟停滯不前，以及長期凍薪，讓他不敢奢望有一天會變成有錢人。值得留意的是，他沒有背負樓按、汽車貸款、學生貸款或卡數，惟坦言年輕世代負擔較上一代更重，因他們必須撐起日本這個債台高築和人口老化的國家，故不願承擔風險。

東京中央大學社會學者山田昌弘形容，當前日本的社會氛圍為厭惡風險，而之前幾個世代希望子女能過正常生活，又加劇了這種規避風險的情緒。東京上智大學政治學者三浦麻里更指出，20多歲的日本人不了解所謂「經濟增長」，原因是在他們的世界裏，日本經濟陷入停滯，強化了年輕中產階級傾向保守。

【粉紅衰退：孩童留家 婦女焗退出職場】

世紀疫情除拖垮了年輕人之外，女性受到的傷害也不淺。據聯合國最新研究顯示，新冠肺炎疫情正對全球職業女性造成嚴重打擊，迫使大量婦女退出職場，並且可能會傷害女性在未來幾年的經濟前景，經濟學家將這種現象稱為「粉紅衰退」(Pink Recession)。

在55個高中等收入國家數據顯示，25歲以上的女性在2019年第四季至2020年第二季期間，失業人數高達2,940萬人，雖然僅輕微高於男性的2,920萬失業人口，但由於女性本身在就業市場人數較少，故按比例計是遠較男性高。截至2020年第二季，女性失業人口是男性的1.7倍。

報告指出，全球多國女性在疫情期間退出勞動市場的主因是照顧家中孩童。各國今年實施封鎖措施期間，全球有17億名孩童受到學校關閉的影響，其中約2.24億名孩童失學，迫使許多家庭須決定由誰來照顧孩子。研究發現，大多是女性犧牲自己的工作在家照顧小孩，因為她們的薪水通常較男性低，工作保障也較男性少。在一些國家，婦女照顧家庭成員的工作量，最多達到男性的11倍，且完全沒有薪金可領。

聯合國擔憂的是，許多婦女可能再也無法重返職場，特別是在拉丁美洲等受疫情重創地區。報告指出，拉丁美洲地區目前約8,300萬名女性被排除在勞動市場外，遠高於疫情爆發之前的6,600萬人。美國也有相似問題，在疫情期間流失許多服務業工作，包括零售、食品服務和個人護理等，而這些工作多由女性勞工擔任，尤其容易受到政府封鎖及限制社交距離等防疫措施的衝擊。事實上，美國勞工部的調查發現，在今年5月，25到54歲的女性勞動參與率已從1月的77%降至74%。

在許多國家，即使伴侶也在家工作，婦女要做家務與育兒工作的比重也與日俱增。聯合國婦女署執行董事Mlambo-Ngcuka表示，疫情已對女性地位造成威脅，可能抹滅數十年來人類在性別平等和女性賦權的進展，呼籲各國政府應優先關注這項議題。在2030年前，全球每100名男性陷入貧窮時，可能會有121名女性過貧窮生活，其中以25至34歲年輕女性受創最重，而這個年齡層正是養家活口的主力。

【巨企見危：兩大英國零售商旺季宣告倒閉】

世紀疫情帶來的傷痕何止「人」，全球中小企及傳統產業正猶如「紙牌屋」般倒塌！此時此刻，不要以為企業併購是好消息，接下來只有削減職位，企業愈巨愈非佳兆。

零售店最繁忙的年底假期購物季即將來臨，就在此時，卻驚傳英國兩家零售巨人倒閉消息。旗下擁有124家百貨公司、僱用1.2萬名員工的Debenhams表示，將開始陸續關店，各門市營運到庫存售罄為止，估計可能在明年初停止營運。就在此前一天，旗下員工1.3萬人且擁有Topshop和Miss Selfridge等品牌的服飾集團Arcadia也宣布進入破產程序。

一連兩天，英國零售業倒下兩個骨牌，究竟反映甚麼？分析師表示，這意味商業街上的零售店「紙牌屋」正瀕臨倒塌。快時尚和電子商務興起，本已讓英國服飾零售店飽受生存壓力，疫情來襲更加速滅亡。

除零售業外，新冠肺炎疫情亦扭轉了內地餐飲業生態，洗牌效應正加速進行，品牌強大的餐企正迎來巨大機遇。根據《2020中國餐飲品牌力白皮書》指出，餐飲品牌2.0時代已到來。在餐飲品牌1.0時代，每一家餐廳都像是一個微型的「前店後廠」產業鏈：後廚負責原料加工，前廳負責銷售和服務；進入餐飲品牌2.0時代後，餐飲業後端將更標準化，前端將更規模化。

歐洲投資銀行的一項調查也發現，45%的歐盟企業，尤其是製造業公司，因疫情推遲或放棄了投資計劃。半數企業還表示，需要加快數碼化步伐。該行提醒，隨着投資萎縮，許多企業，尤其是規模較小的公司，可能無法適應疫情後的新常態，競爭力將愈來愈弱。如果不進行投資，它們也將暴露在氣候變化帶來的風險之下。整體而言，歐盟各地企業對未來的投資前景持有負面而非正面的看法，與2019年企業總體上的積極態度背道而馳。

誠然，華爾街投資大行高盛早已響警，大型企業蒸蒸日上、併購浪潮不斷，只會加劇自動化，令更多職位消失，意味將來會有更多人加入失業大軍，尤其是大公司希望合併小公司，會產生複雜的社會效應。

【互助自救：「共享員工」興起 日公司達雙贏】

受疫情再度擴散影響，企業及打工仔均面對「生存」兩難，日本就興起「共享員工」！這主要是人手不足的企業可以向業績低迷的行業借調人手，一方面能維持員工技能，同時也能保住生計。

當地媒體報道，在明年春季前，日本兩大航空公司全日空(ANA)和日本航空(JAL)將有300人的上班地點，更改為家電連鎖店野島電器(Nojima)。野島也正與連鎖酒店東橫Inn等公司洽談，另接收最多600名員工。

據悉，野島電器從11月中旬開始接納其他企業的員工，經過約一周培訓後，這些人會派到野島的銷售部門或客戶服務中心工作。以JAL員工為例，野島所借調的是同意接受調動的JAL機場員工，包括各項津貼在內，這些員工保證每月都可全額出糧，費用由野島和JAL共同負擔，調動期目前規劃是半年到一年。

日本人才資源服務公司Pasona也計劃自12月起開始向航空、旅遊和旅館等產業的公司招募願意調動的員工，派駐到旗下的營業或人事部門工作。Pasona也會為這些員工進行語言等訓練課程，借調期預計為一年，需要人數最多可能近千人。

事實上，今年疫情重創日本的餐飲和旅遊業等非製造業職位，有報告顯示，在對100家日本餐飲業上市公司進行調查後發現，截至11月為止，共有1,200名員工調動到其他行業，除了轉調到因「宅經濟」消費而需求大增的零售業外，也有許多是調到欠缺人手的農業。

為維持就業，日本政府也設有「僱傭調整補助金」制度，由政府承擔企業部分停工補貼。惟有愈來愈多企業認為，將員工借調出去，除了能保持僱傭關係外，也能維持員工的基本工作技能，還能減少人事費用。有些企業也利用借調機會招聘更好的人才，如日本零售巨企永旺旗下Aeon Retail截至11月為止，向連鎖居酒屋Chimney借調45名員工，其中有10人直接跳槽到永旺。

隨着疫情長期化，日本企業透過削減工時和調整薪金來維持就業的做法已瀕臨極限。若要促進「共享員工」，政府要加強扮演橋樑角色。

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