【專訪】震雄「疫」市多賺逾倍　推多項革新

震雄策略及營銷總監鍾效良表示，公司的機器產品周期一般可達5至10年。

震雄以生產注塑機而馳名，可是近一年最多人關注的事件，相信是創辦人蔣震之子蔣志堅在去年的股東周年大會內被高票反對其連任董事。鍾氏表示，不能代替蔣氏家族回答問題，但就指一間正常管治的公司，不應該因為某人的離開而產生大影響，而蔣志堅過往的職務現在由其他人接手。

去年公司已踏入61年，鍾氏謂，新的口號為步入新甲子(另一個60年)，有多項革新，在去年便做了個很大的重組，包括集團的管理架構、員工的獎勵模式，以致活化工廠運作方式等。碰巧疫情下世界各地封國封城，但公司的主要市場在中國內地，部分工廠早於今年3、4月起復工復產，兼要補足全球防疫用品的產能，也帶動了公司的機器銷售。

事實上，上至醫療儀器所使用的塑膠零部件，下至口罩的主要物料熔噴布、酒精噴霧頭、外賣餐盒等，都有該公司注塑機生產的足迹。另外，不少人要留家防疫，都帶動了小型家電的塑膠部件需求上升。鍾氏表示，今年公司的銷售量已超額完成，達到原定的兩年後銷量，他並預計至明年上半年，訂單的數目會持續興旺。

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