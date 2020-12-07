【專家點評】周樂樂：上證突破年內高點　消費醫藥股走強

上周A股市場可以說是全面復甦，尤其是各大權重板塊輪流表現，上證指數盤中也突破年中高點3,458點，只要再突破17年3,587的高點，迎接上證的可能就是星辰大海了，因此往後一段時間需要重點關注這個重要點位的突破情況。

具體到板塊的表現，上周一大金融領漲兩市，雖然午後銀行板塊衝高回落左右了指數走勢，但是上周二大金融直接長陽反包維持了上升趨勢。近一段時間大金融的表現可謂可圈可點，在十年期國債利率緩慢攀升以及明年央行將逐步收緊流動性的背景下，作為指數支撐的銀行保險板塊，有望在未來兩個季度繼續保持上升趨勢。

上周四，周期股和金融股稍作休息，創業板作為接棒力量強勢突破中軌。其中表現最為亮眼的是已經調整一定時間和幅度的醫藥醫療板塊。此前受到高值耗材集採降價大超預期的負面影響，醫藥醫療板塊大幅調整。目前這個估值上看，醫藥板塊的估值已經逐漸接近歷史中值，再耐心等待一段時間便可以選擇優秀的龍頭逐步建倉。

上周五，消費板塊強勢回歸，醬油、零食、白酒等放量拉升。結合整周情況來看，估計是11月底基金業績結算時間點過後，基金經理開始逐步為組合建倉，而長期受到基金經理青睞的消費和醫藥板塊再次迎來資金流入。上周外資亦持續流入，相信回調到合理位置的優質資產將再次得到追捧。

國外方面，美國疫苗繼續傳出一連串喜訊，投資者預期經濟復甦的步伐愈來愈接近，因此市場看法維持樂觀。美國三大指數上周均錄得穩步上升。但中美關係未見緩和，拜登近日接受採訪時表示他暫時將維持與中國的第一階段貿易協議，不會立即取消關稅。另外，美國眾議院上周三表決通過《外國公司問責法》，該法案對在美國上市的中概股有負面影響。上周四晚上，美國國防部將中海油、中芯國際等公司納入「軍工企業」黑名單。禁止名單上的企業不能接受美國投資。一系列舉動對相關企業股價造成不少壓力。總體而言，中美間的競賽和矛盾將成為未來很長一段時間的常態。雖然摩擦不斷，但相信資本市場已經習以為常，因此其對資本市場的影響亦日漸式微。

展望未來，相信明年公募基金依然會緊守成長賽道，周期和價值板塊大概率作為過渡階段的配置。12月到明年一季度，在配置大金融板塊的同時，投資者可以開始重點關註消費和醫藥行業的機會。經過此前幾個月的調整，這些板塊中不少股票已經開始具備投資機會。但由於2020年很多板塊都錄得較大升幅，所以投資者謹記不要追高。相反應該趁機加強對成長核心資產的持續跟蹤和研究，並逐漸開始逆向配置。

勝利證券副首席運營官 周樂樂

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