中國生物製藥向新冠疫苗研發公司注資逾40億元

科興中維主要從事人用疫苗的研發業務，在新型冠狀病毒肺炎疫苗CoronaVac的開發取得了重大進展，是目前中國為數不多自行研發生產新冠疫苗的企業之一。於2020年4月13日，CoronaVac正式獲得中國國家藥品監督管理局批准進行臨床研究，隨後又獲得了巴西、印尼、土耳其及智利等國家的三期臨床試驗許可。目前，科興中維已獲得多國的疫苗訂單。

出資將以集團內部資源撥付。預期出資所得款項可為支持CoronaVac的進一步開發、擴展及生產以及科興中維其他開發及營運活動提供資金。

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